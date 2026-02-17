|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 1d 10h
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 2d 35min
|Choose
|
Transfer station
SMOLENSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
CHERNQSHEVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 21h 56min
|
Total travel timefrom 1d 22h 27min
|Choose
|
Transfer station
GUSEVChoose
|
Transfer timefrom 21h 18min
|
Total travel timefrom 1d 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
NESTEROVChoose
|
Transfer timefrom 21h 18min
|
Total travel timefrom 1d 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
GVARDEYSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
CHERNYAHOVSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 21min
|
Total travel timefrom 1d 23h 2min
|Choose
|
Transfer station
MINSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 7min
|
Total travel timefrom 1d 23h 16min
|Choose
|
Transfer station
ORSHAChoose
|
Transfer timefrom 21h 34min
|
Total travel timefrom 1d 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
SMORGONChoose
|
Transfer timefrom 21h 7min
|
Total travel timefrom 1d 23h 16min
|Choose
|
Transfer station
MOLODECHNOChoose
|
Transfer timefrom 20h 57min
|
Total travel timefrom 1d 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
BORISOVChoose
|
Transfer timefrom 21h 17min
|
Total travel timefrom 1d 23h 6min
|Choose