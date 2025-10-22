|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 12h 45min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 36min
|
Total travel timefrom 23h 32min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 53min
|
Total travel timefrom 1d 1h 15min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 11h 22min
|
Total travel timefrom 1d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 1d 1h 39min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 17h 45min
|
Total travel timefrom 20h 23min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 16h 24min
|
Total travel timefrom 22h 44min
|Choose