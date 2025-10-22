|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 6h 5min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 1d 7h 44min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 1d 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 17h 14min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 7h 45min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 1d 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 20h 5min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 39min
|
Total travel timefrom 1d 8h 15min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 6h 59min
|
Total travel timefrom 1d 8h 28min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 1d 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 51min
|
Total travel timefrom 1d 8h 54min
|Choose