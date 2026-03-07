|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 20h 32min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 5h 39min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 5h 40min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 9h 8min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 13h 4min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 13h 23min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 15h 11min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 12h 28min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 8h 3min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 8h 19min
|Choose