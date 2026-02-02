|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 13h 9min
|
Total travel timefrom 2d 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 1d 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 1d 21h 56min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 1d 17h 49min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 2d 13h 59min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 3min
|
Total travel timefrom 2d 4h 1min
|Choose
|
Transfer station
KIZILYURTChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 11h 27min
|Choose
|
Transfer station
MAKHACHKALAChoose
|
Transfer timefrom 16h 59min
|
Total travel timefrom 11h 50min
|Choose