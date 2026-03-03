|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 14h 28min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 2d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 2d 8h 8min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 2d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 2d 5h 19min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 2d 3h 57min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 13h 56min
|
Total travel timefrom 2d 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 16h 5min
|
Total travel timefrom 2d 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 48min
|
Total travel timefrom 2d 15h 24min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 14h 56min
|
Total travel timefrom 2d 18h 1min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 13h 29min
|
Total travel timefrom 2d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 2d 9h 49min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 2d 10h 2min
|Choose