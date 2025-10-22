|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 23h 10min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 21h 45min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 21h 34min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 1d 9h 33min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 1d 11h 1min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 1d 13h 17min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 1d 13h 9min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 1h 43min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 1d 7h 46min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 4h 57min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 20h 47min
|Choose