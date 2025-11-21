|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 1h 15min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 8h 9min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 51min
|
Total travel timefrom 1d 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 9h 38min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 55min
|
Total travel timefrom 1d 9h 10min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 1d 4h 33min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 1d 3h 40min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 11h 56min
|
Total travel timefrom 1d 20h 14min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 12h 49min
|
Total travel timefrom 1d 19h 25min
|Choose