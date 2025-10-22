|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 1h 20min
Total travel timefrom 1d 9h 12min
Choose
Transfer station
ROSTOV
Transfer timefrom 4h 47min
Total travel timefrom 1d 2h 51min
Choose
Transfer station
VORONEZ
Transfer timefrom 1h 21min
Total travel timefrom 1d 1h 4min
Choose
Transfer station
LISKI
Transfer timefrom 2h 41min
Total travel timefrom 1d 2h 1min
Choose
Transfer station
ROSSOSH
Transfer timefrom 3h 17min
Total travel timefrom 1d 2h 2min
Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer timefrom 7h 18min
Total travel timefrom 2d 3h 31min
Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transfer timefrom 16h 36min
Total travel timefrom 1d 20h 16min
Choose
Transfer station
LIHAI
Transfer timefrom 3h 25min
Total travel timefrom 1d 3h 38min
Choose
Transfer station
TVER
Transfer timefrom 2h 50min
Total travel timefrom 1d 17h 24min
Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer timefrom 4h 31min
Total travel timefrom 1d 5h 53min
Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Transfer timefrom 11h 13min
Total travel timefrom 2d 11min
Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer timefrom 9h 33min
Total travel timefrom 1d 8h 34min
Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer timefrom 10h 14min
Total travel timefrom 1d 5h 49min
Choose
Transfer station
KRASNODAR
Transfer timefrom 10h 54min
Total travel timefrom 1d 9h 26min
Choose