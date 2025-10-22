|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 20h 36min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 1d 16h 35min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 6h 45min
|
Total travel timefrom 1d 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 52min
|
Total travel timefrom 1d 21h 33min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 2d 2h 44min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 1d 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 1d 8h 11min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 19h 10min
|Choose