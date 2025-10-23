|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 35min
Total travel time from 1d 13h 46min
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 1h 7min
Total travel time from 1d 7h 59min
Transfer station
ROSTOV
Transfer time from 5h 52min
Total travel time from 1d 10h 45min
Transfer station
LISKI
Transfer time from 7h 5min
Total travel time from 1d 7h 46min
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 7h 16min
Total travel time from 1d 7h 51min
Transfer station
KRASNODAR
Transfer time from 1h 17min
Total travel time from 1d 13h 21min
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer time from 2h 29min
Total travel time from 2d 7h 22min
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 8h 10min
Total travel time from 2d 5h 6min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 11h 29min
Total travel time from 2d 8h 57min
Transfer station
PENZA
Transfer time from 7h 23min
Total travel time from 1d 10h 37min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 2h 30min
Total travel time from 3d 7h 1min
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Transfer time from 2h 6min
Total travel time from 1d 18h 1min
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 21h 59min
Total travel time from 1d 11h 34min
Transfer station
M VISHERA
Transfer time from 6h 33min
Total travel time from 2d 17h 10min
