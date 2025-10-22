|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 17h 46min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 16h 15min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 10h 24min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 12h 42min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 10h 26min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 10h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 12h 54min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 13h 33min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 10h 35min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 10h 55min
|Choose