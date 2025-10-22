|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1h 9min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 33min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 3h 28min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2h 6min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 4h 54min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 7h 57min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
DAGOMIESChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
SHEPSIChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 4h 24min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 16h 40min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 13h 46min
|Choose