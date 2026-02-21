|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 3h
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 23h 41min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 6h 41min
|
Total travel timefrom 1d
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 22h 35min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 23h 37min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 13h 8min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 11h 12min
|
Total travel timefrom 1d 3h 45min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 1d 1h 34min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 1d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
TALOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 7h 31min
|Choose
|
Transfer station
NOVOHOPERSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 5h 39min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 2d 6h 42min
|Choose