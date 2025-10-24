|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 3h 10min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 41min
|
Total travel timefrom 5d 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 23h 46min
|
Total travel timefrom 5d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 21h 35min
|
Total travel timefrom 5d 11h 40min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 6d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 9min
|
Total travel timefrom 5d 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 12h 51min
|
Total travel timefrom 5d 20h 24min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 10h 27min
|
Total travel timefrom 5d 22h 48min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 6d 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 5d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 38min
|
Total travel timefrom 4d 19h 37min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 57min
|
Total travel timefrom 4d 11h 18min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 15h 43min
|
Total travel timefrom 4d 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 28min
|
Total travel timefrom 4d 15h 47min
|Choose