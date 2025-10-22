|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 30min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 18h 37min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 19h 54min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 2min
|
Total travel timefrom 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 33min
|
Total travel timefrom 1d 6h
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 1d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
TINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 27min
|
Total travel timefrom 17h 51min
|Choose