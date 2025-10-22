|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHUNAChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 4h 53min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
VIDIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 5h 29min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
SEVEROBAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 13min
|
Total travel timefrom 1d 3h 41min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHUNKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 6h 3min
|Choose
|
Transfer station
RECHUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 4h 35min
|Choose
|
Transfer station
ZVEZDNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
NIYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 19h 26min
|Choose
|
Transfer station
NEBELChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
LENAChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 14h 30min
|Choose