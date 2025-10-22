|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 18h 50min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 1d 3h 55min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 37min
|
Total travel timefrom 5d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 3d 24min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 12h 8min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 3d 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 3d 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 4d 3h 1min
|Choose
|
Transfer station
SHARYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 4d 13h 38min
|Choose
|
Transfer station
MANTUROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 4d 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
NOMZHAChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 4d 18h
|Choose
|
Transfer station
SVECHAChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 4d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
NIKOLO-POLOMAChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 4d 18h 30min
|Choose