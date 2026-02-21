|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 1d 1h 22min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 1d 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 26min
|
Total travel timefrom 1d 12h 12min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 2d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 23min
|
Total travel timefrom 1d 16h 35min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 12h 29min
|
Total travel timefrom 1d 13h 7min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 10min
|
Total travel timefrom 1d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 1d 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 41min
|
Total travel timefrom 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 11h 6min
|
Total travel timefrom 1d 3h 52min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY UZELChoose
|
Transfer timefrom 13h 38min
|
Total travel timefrom 23h 43min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 1d 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 20min
|
Total travel timefrom 1d 22h 47min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 2d 51min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 8h 40min
|
Total travel timefrom 1d 18min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 3d 6h 10min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 14h 29min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 7h 28min
|
Total travel timefrom 1d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
KUSHCHEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 2d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 11h 57min
|
Total travel timefrom 2d 22h 40min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 14h 48min
|
Total travel timefrom 1d 21h 55min
|Choose
|
Transfer station
ZAYTSEVKAChoose
|
Transfer timefrom 18h 36min
|
Total travel timefrom 1d 13h 31min
|Choose
|
Transfer station
POVORINOChoose
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 1d 3h 55min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 19min
|
Total travel timefrom 22h 47min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 53min
|
Total travel timefrom 1d 4h 18min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 22min
|
Total travel timefrom 4d 16h 28min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 12h 24min
|
Total travel timefrom 2d 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 34min
|
Total travel timefrom 2d 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 40min
|
Total travel timefrom 2d 17h 57min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 13h 18min
|
Total travel timefrom 2d 21h 19min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 19h 20min
|
Total travel timefrom 2d 15h 17min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 2d 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 2d 9h 6min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 22h 37min
|
Total travel timefrom 2d 14h 6min
|Choose