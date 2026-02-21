FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations BALASHOV - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 21h 35min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 1d 1h 22min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 1d 17h 15min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 26min
Total travel time
from 1d 12h 12min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 7h 6min
Total travel time
from 2d 18h 25min		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 15h 23min
Total travel time
from 1d 16h 35min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 12h 29min
Total travel time
from 1d 13h 7min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 17h 10min
Total travel time
from 1d 14h 48min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 6h 40min
Total travel time
from 1d 7h 55min		 Choose
Transfer station
SARANSK
Choose
Transfer time
from 13h 41min
Total travel time
from 23h 35min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 11h 6min
Total travel time
from 1d 3h 52min		 Choose
Transfer station
KRASNIEY UZEL
Choose
Transfer time
from 13h 38min
Total travel time
from 23h 43min		 Choose
Transfer station
ZVEREVO
Choose
Transfer time
from 11h 10min
Total travel time
from 1d 20h 57min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 9h 20min
Total travel time
from 1d 22h 47min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 7h 15min
Total travel time
from 2d 51min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 8h 40min
Total travel time
from 1d 18min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 3d 6h 10min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 1d 12h 30min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 1h 16min
Total travel time
from 1d 14h 29min		 Choose
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 7h 28min
Total travel time
from 1d 8h 17min		 Choose
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 2d 6h 23min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 11h 57min
Total travel time
from 2d 22h 40min		 Choose
Transfer station
SULIN
Choose
Transfer time
from 14h 48min
Total travel time
from 1d 21h 55min		 Choose
Transfer station
ZAYTSEVKA
Choose
Transfer time
from 18h 36min
Total travel time
from 1d 13h 31min		 Choose
Transfer station
POVORINO
Choose
Transfer time
from 11h 4min
Total travel time
from 1d 3h 55min		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 15h 19min
Total travel time
from 22h 47min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 20h 53min
Total travel time
from 1d 4h 18min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 8h 10min
Total travel time
from 1d 22h 42min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 19h 22min
Total travel time
from 4d 16h 28min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 12h 24min
Total travel time
from 2d 22h 13min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 14h 34min
Total travel time
from 2d 20h 3min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 40min
Total travel time
from 2d 17h 57min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 13h 18min
Total travel time
from 2d 21h 19min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 19h 20min
Total travel time
from 2d 15h 17min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 2d 10h 56min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 37min
Total travel time
from 2d 9h 6min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 22h 37min
Total travel time
from 2d 14h 6min		 Choose
