|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 11h 56min
|
Total travel timefrom 1d 11h 40min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 12h 15min
|
Total travel timefrom 1d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 1d 11h 19min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 11h 57min
|
Total travel timefrom 1d 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 38min
|
Total travel timefrom 1d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 1d 15h 4min
|Choose
|
Transfer station
KIPELOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 1d 13h 31min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZOVETSChoose
|
Transfer timefrom 13h 16min
|
Total travel timefrom 1d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 8h 16min
|
Total travel timefrom 1d 16h 38min
|Choose
|
Transfer station
CHEBSARAChoose
|
Transfer timefrom 10h 30min
|
Total travel timefrom 1d 14h 24min
|Choose