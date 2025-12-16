|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 1h 1min
Total travel time from 9h 39min
Transfer station
RYAZHSK
Transfer time from 1h 2min
Total travel time from 9h 6min
Transfer station
OZHERELE
Transfer time from 1h 2min
Total travel time from 12h 35min
Transfer station
VERDA
Transfer time from 2h 52min
Total travel time from 12h 27min
Transfer station
VERNADOVKA
Transfer time from 2h 58min
Total travel time from 12h 36min
Transfer station
MORSHANSK
Transfer time from 3h 24min
Total travel time from 12h 34min
Transfer station
PACHELMA
Transfer time from 2h 48min
Total travel time from 12h 29min
Transfer station
BASHMAKOVO
Transfer time from 2h 50min
Total travel time from 12h 26min
