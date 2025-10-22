|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
OBOZERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 9h 14min
|Choose
|
Transfer station
EMTSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 12h 7min
|Choose
|
Transfer station
PLESETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 13h 15min
|Choose
|
Transfer station
SHALAKUSHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 15h 9min
|Choose
|
Transfer station
NYANDOMAChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 17h
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 20h 29min
|Choose
|
Transfer station
SHELEKSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 12h 49min
|Choose
|
Transfer station
PUKSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 13h 59min
|Choose
|
Transfer station
IVAKSHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 14h 38min
|Choose
|
Transfer station
LEPSHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 15h 2min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 1d 1h 53min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 22h 52min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 43min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 1d 17h 30min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 1d 11h 33min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 15min
|
Total travel timefrom 1d 7h 52min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
ERTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 21h 28min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 1d 2h 23min
|Choose
|
Transfer station
VANDIESHChoose
|
Transfer timefrom 8h 3min
|
Total travel timefrom 19h 28min
|Choose
|
Transfer station
YAVENGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 38min
|
Total travel timefrom 22h 14min
|Choose
|
Transfer station
KADNIKOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 23h 32min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZOVETSChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 6h 29min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 1d 16h 34min
|Choose
|
Transfer station
SMOLENSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 52min
|
Total travel timefrom 2d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
VYAZMAChoose
|
Transfer timefrom 17h 25min
|
Total travel timefrom 2d 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
GAGARINChoose
|
Transfer timefrom 19h 2min
|
Total travel timefrom 2d 8h 29min
|Choose
|
Transfer station
YARTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 42min
|
Total travel timefrom 2d 13h 49min
|Choose
|
Transfer station
SAFONOVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 49min
|
Total travel timefrom 2d 12h 42min
|Choose
|
Transfer station
SEMIGORODNYAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 1h 57min
|Choose