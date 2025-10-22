|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 1d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 3h 16min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 1d 58min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d 4h 20min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 1d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 1d 11h 18min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 23h 23min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 21h 37min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 1d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 1h 27min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 1d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose