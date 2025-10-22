|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 7h 58min
|
Total travel timefrom 1d 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 2d 3min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 8h 18min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 1d 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 51min
|
Total travel timefrom 2d 4h 51min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 6h 55min
|
Total travel timefrom 1d 8h 38min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 44min
|
Total travel timefrom 1d 7h 54min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 1d 23h
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 1d 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 1d 13h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 1d 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 2d 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 5min
|
Total travel timefrom 3d 5h 18min
|Choose