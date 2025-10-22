|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 16h 16min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 6min
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 10h 24min
|
Total travel timefrom 1d 42min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 20h 35min
|Choose