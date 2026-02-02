|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 17h 42min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 18h 43min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 18h 21min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 18h 49min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 19h 13min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 19h 11min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 19h 39min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 19h 48min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 18h 32min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 19h 44min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 21h 21min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 19h 52min
|Choose