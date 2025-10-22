|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 2d 11h 1min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 11h 17min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 2d 11h 14min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 53min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 2d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 2d 11h 54min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 56min
|
Total travel timefrom 2d 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 3min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 2d 12h 25min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 2d 12h 29min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 15h 12min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 2d 12h 10min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 8h 43min
|
Total travel timefrom 2d 14h 33min
|Choose