|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 5h 36min
|
Total travel timefrom 8h 6min
|Choose
|
Transfer station
VEKOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 3h 42min
|Choose
|
Transfer station
MUHTOLOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 7h 24min
|Choose
|
Transfer station
PERVOMAYSK-GORKOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 12h 2min
|
Total travel timefrom 17h 46min
|Choose
|
Transfer station
SATISChoose
|
Transfer timefrom 15h 51min
|
Total travel timefrom 13h 57min
|Choose
|
Transfer station
BERESCHINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 56min
|
Total travel timefrom 14h 52min
|Choose
|
Transfer station
SHATKIChoose
|
Transfer timefrom 17h 42min
|
Total travel timefrom 12h 6min
|Choose