|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 3d 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 3d 27min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 2d 22h 25min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 22h 41min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 2d 22h 44min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 23h 18min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 2d 23h 18min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 3d 14min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 10min
|
Total travel timefrom 5d 9h 45min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 56min
|
Total travel timefrom 2d 23h 3min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 22h 27min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 2d 23h 34min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 2d 23h 49min
|Choose