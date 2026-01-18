|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 1h 20min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 18h 32min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 4d 22h 4min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 11min
|
Total travel timefrom 4d 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 22h 17min
|
Total travel timefrom 4d 8h 9min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 36min
|
Total travel timefrom 4d 11h 50min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 15min
|
Total travel timefrom 4d 10h 11min
|Choose