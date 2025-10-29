|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 12h 29min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 8h 47min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 2d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 23h 51min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 4h 39min
|
Total travel timefrom 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 7h 11min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 10h 9min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 1d 6h 1min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 10h 30min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 40min
|
Total travel timefrom 1d 14h 55min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 2h 13min
|
Total travel timefrom 1d 21h 7min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 13h 27min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 9h 42min
|Choose