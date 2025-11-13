FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations CHERNUSHKA - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 16min
Total travel time
from 22h 43min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 2h 45min
Total travel time
from 1d 17h 24min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 9h 1min
Total travel time
from 2d 3h 50min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 5h 21min
Total travel time
from 2d 5h 36min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 2d 18h 52min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 12h 35min
Total travel time
from 2d 3h 24min		 Choose
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 6h 21min
Total travel time
from 1d 1h 23min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 1h 15min
Total travel time
from 2d 3min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 1d 5h 7min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 4h 41min
Total travel time
from 2d 16h 42min		 Choose
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 1h 3min
Total travel time
from 1d 4h 5min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 3d 47min		 Choose
Transfer station
TIMASHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 10min
Total travel time
from 3d 1h 12min		 Choose
Transfer station
SARANSK
Choose
Transfer time
from 4h 16min
Total travel time
from 1d 9h 13min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 18h 1min
Total travel time
from 2d 2h 20min		 Choose
Transfer station
ELANSKIY
Choose
Transfer time
from 20h 50min
Total travel time
from 1d 23h 53min		 Choose
Transfer station
KRASNIEY UZEL
Choose
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 1d 7h 46min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 3h 34min
Total travel time
from 1d 5h 26min		 Choose
Transfer station
MOORE
Choose
Transfer time
from 6h 41min
Total travel time
from 1d 3h 35min		 Choose
Transfer station
NAVASHINO
Choose
Transfer time
from 6h 39min
Total travel time
from 1d 3h 37min		 Choose
Transfer station
SERGACH
Choose
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 1d 3h 59min		 Choose
Transfer station
TAMAN
Choose
Transfer time
from 15h 5min
Total travel time
from 3d 9h		 Choose
Transfer station
SIMFEROP P
Choose
Transfer time
from 2h 40min
Total travel time
from 3d 21h 9min		 Choose
Transfer station
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Choose
Transfer time
from 13h 9min
Total travel time
from 3d 10h 55min		 Choose
Transfer station
DJANKOI
Choose
Transfer time
from 6h 21min
Total travel time
from 3d 17h 35min		 Choose
Transfer station
BAGEROVO
Choose
Transfer time
from 12h 26min
Total travel time
from 3d 11h 40min		 Choose
Transfer station
S KOLODEZ
Choose
Transfer time
from 10h 46min
Total travel time
from 3d 13h 16min		 Choose
Transfer station
VLADISLAV
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 3d 15h		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 6h 40min
Total travel time
from 1d 21h 35min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 7h 21min
Total travel time
from 2d 1h 1min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 1d 14h 10min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Choose
Transfer time
from 6h 25min
Total travel time
from 2d 2h 30min		 Choose
Transfer station
BELOVO
Choose
Transfer time
from 18h 20min
Total travel time
from 4d 2h 35min		 Choose
Transfer station
KISELEVSK
Choose
Transfer time
from 15h 33min
Total travel time
from 4d 5h 22min		 Choose
Transfer station
PROMIESHLENNAYA
Choose
Transfer time
from 20h 50min
Total travel time
from 4d 5min		 Choose
Transfer station
EGOZOVO
Choose
Transfer time
from 19h 43min
Total travel time
from 4d 1h 12min		 Choose
Transfer station
PROKOPEVSK
Choose
Transfer time
from 14h 44min
Total travel time
from 4d 6h 11min		 Choose
Transfer station
NOVOKUZNETSK
Choose
Transfer time
from 13h 9min
Total travel time
from 4d 7h 46min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 5h 56min
Total travel time
from 2d 14h 59min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 19h 22min
Total travel time
from 3d 15h 54min		 Choose
Transfer station
TOGUCHIN
Choose
Transfer time
from 23h 37min
Total travel time
from 3d 21h 18min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 2d 19h		 Choose
Transfer station
SHUMERLYA
Choose
Transfer time
from 18h 54min
Total travel time
from 1d 4h 31min		 Choose
Transfer station
URMARIE
Choose
Transfer time
from 18h
Total travel time
from 1d 5h 25min		 Choose
Transfer station
VEKOVKA
Choose
Transfer time
from 20h 7min
Total travel time
from 1d 3h 18min		 Choose
