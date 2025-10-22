|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 9h 33min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 2d 19h 46min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 16h 30min
|Choose
|
Transfer station
REMONTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 2d 21h 32min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 1d 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 7h 26min
|
Total travel timefrom 1d 25min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 3d 1h 54min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 3d 3h 7min
|Choose
|
Transfer station
ZIMOVNIKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 2d 22h 48min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 2d 11h 51min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 10h 55min
|Choose