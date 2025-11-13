|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 3d 4h 6min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 5d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 2d 21h 32min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 21min
|
Total travel timefrom 2d 22h 5min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 22min
|
Total travel timefrom 2d 21h 40min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 13min
|
Total travel timefrom 2d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 53min
|
Total travel timefrom 2d 20h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 2d 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 2d 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 3d 37min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 53min
|
Total travel timefrom 3d 38min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 3d 23min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 56min
|
Total travel timefrom 2d 21h 46min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 3d 38min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 7h 57min
|
Total travel timefrom 3d 35min
|Choose