|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 21h 45min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 2d 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 53min
|
Total travel timefrom 2d 11h 19min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 26min
|
Total travel timefrom 2d 8h 28min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 1d 11h 13min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 2d 2h 50min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 1d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 2h 12min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 2d 15h 57min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 54min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 1d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
|
Transfer timefrom 4h 29min
|
Total travel timefrom 1d 3h 42min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 21min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 7h 15min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 7min
|
Total travel timefrom 1d 20h 23min
|Choose