|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time from 1h 42min
Total travel time from 7h 9min
|
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time from 2h 42min
Total travel time from 9h 16min
|
Transfer station
MILLEROVO
Transfer time from 2h 22min
Total travel time from 1d 4h 41min
|
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer time from 4h 27min
Total travel time from 1d 2h 36min
|
Transfer station
LISKI
Transfer time from 9h 50min
Total travel time from 1d 16h 10min
|
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 3h 38min
Total travel time from 1d 11h 46min
|
Transfer station
ROSTOV
Transfer time from 8h 32min
Total travel time from 18h 1min
|
Transfer station
TIHORETSKAYA
Transfer time from 2h 10min
Total travel time from 12h 42min
|
Transfer station
ZAYTSEVKA
Transfer time from 16h 51min
Total travel time from 1d 9h 25min
|
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 3h 52min
Total travel time from 22h 24min
|
Transfer station
LIHAI
Transfer time from 5h 46min
Total travel time from 1d 1h 17min
|
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Transfer time from 7h 5min
Total travel time from 1d 8h 4min
|
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 17h 10min
Total travel time from 2d 13h 53min
|
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 7h 28min
Total travel time from 1d 19h 39min
|
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Transfer time from 2h 33min
Total travel time from 7h 16min
|
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Transfer time from 1h 27min
Total travel time from 8h 22min
|
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer time from 9h 55min
Total travel time from 21h 8min
|
Transfer station
USMAN
Transfer time from 4h 13min
Total travel time from 2d 1h 29min
|
Transfer station
APOLLONSKAYA
Transfer time from 1h 24min
Total travel time from 8h 25min
|
Transfer station
GEORGIEVSK
Transfer time from 1h 25min
Total travel time from 8h 24min
|
Transfer station
PROHLADNAYA
Transfer time from 1h 26min
Total travel time from 8h 23min
|
Transfer station
KOTLYAREVSKAYA
Transfer time from 1h 10min
Total travel time from 8h 39min
|