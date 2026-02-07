|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VLADIMIR
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 3h 22min
|
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 4h 9min
|
|
Transfer station
KOVROV 1
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 3h 23min
|
|
Transfer station
ST PETERSBURG
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 13h 57min
|
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 12h 30min
|
|
Transfer station
VYAZNIKI
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 3h 35min
|
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|
|
Transfer station
OKULOVKA
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 13h 28min
|
|
Transfer station
M VISHERA
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 15h 54min
|
|
Transfer station
TVER
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 11h 18min
|
|
Transfer station
RYAZAN
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 10h 39min
|
|
Transfer station
MICHURINSK
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 15h 28min
|
|
Transfer station
VORONEZ
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 21h 12min
|
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 4h 10min
|