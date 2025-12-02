|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 2d 12h 53min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 2d 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 2d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 13h 55min
|
Total travel timefrom 1d 15h 55min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 17h 6min
|
Total travel timefrom 1d 12h 41min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY TAGILChoose
|
Transfer timefrom 5h 3min
|
Total travel timefrom 6h 24min
|Choose
|
Transfer station
VERHOTUREChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 6h 9min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 19h 54min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 23h 30min
|
Total travel timefrom 1d 6h 22min
|Choose
|
Transfer station
OUSChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
PERSHINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 11h 38min
|Choose
|
Transfer station
IVDELChoose
|
Transfer timefrom 5h 18min
|
Total travel timefrom 11h 5min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 1d 22h 39min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 2d 1h 44min
|Choose