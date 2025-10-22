|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
TYUMENChoose
Transfer timefrom 2h 4min
Total travel timefrom 2d 1h 58min
|Choose
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 34min
|Choose
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 2d 2h 12min
|Choose
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 2d 21h 19min
|Choose
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 23h 21min
|Choose
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 3d 5h 5min
|Choose
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 4d 5h 31min
|Choose
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 1h 13min
|Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 1h 14min
|Choose
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 2d 18h 56min
|Choose
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 2d 1h 32min
|Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 2d 2h 9min
|Choose
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 2h 16min
|Choose
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 2d 1h 24min
|Choose
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 2h 12min
|Choose