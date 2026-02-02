|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 20h 6min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 58min
|
Total travel timefrom 20h 38min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 5h 56min
|
Total travel timefrom 20h 49min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 20h 32min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 7min
|
Total travel timefrom 1d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 43min
|
Total travel timefrom 2d 8h 58min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 3min
|
Total travel timefrom 22h 10min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 4min
|
Total travel timefrom 22h 25min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 6h 5min
|
Total travel timefrom 22h 20min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 1d 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 12h 36min
|
Total travel timefrom 1d 9h 40min
|Choose