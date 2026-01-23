|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 3min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 15h 28min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 22h 33min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 12h 51min
|Choose
|
Transfer station
KURGANChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 1d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 5h 28min
|
Total travel timefrom 17h 47min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 2d 6h 26min
|Choose
|
Transfer station
KARAGANDAChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 16h 22min
|Choose