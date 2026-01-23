|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 3h 47min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 22h 54min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 1d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 1d 7h 54min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 5h 18min
|
Total travel timefrom 1d 11h 45min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 1d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 6h 59min
|
Total travel timefrom 1d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 1d 8h 6min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 6h 21min
|
Total travel timefrom 1d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 11h 54min
|
Total travel timefrom 1d 22h 59min
|Choose