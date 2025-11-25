|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 11h 17min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 18min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 12h 21min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 19h 22min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 20h 16min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 20h 12min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 16h 57min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 1d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 19h 38min
|
Total travel timefrom 3d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 4d 14h 49min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 5d 2h
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 10h 19min
|
Total travel timefrom 3d 2h 3min
|Choose