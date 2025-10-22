|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 13h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 2d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 9min
|
Total travel timefrom 2d 12h 22min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 3d 10h 11min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 3d 7h 34min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 2d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 27min
|
Total travel timefrom 2d 14h 45min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 8h 18min
|
Total travel timefrom 2d 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 8h 13min
|
Total travel timefrom 2d 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 2d 14h 55min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 2d 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 9h 3min
|
Total travel timefrom 2d 14h 9min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 3d 4h 8min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 36min
|
Total travel timefrom 2d 14h 32min
|Choose
|
Transfer station
ZVEZDNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
NIYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 2d 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
NEBELChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
KIRENGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 2d 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
ULKANChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 2d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
SEVEROBAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 2d 19h 6min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 2d 16h 3min
|Choose
|
Transfer station
LENAChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 2d 19h 5min
|Choose
|
Transfer station
VIHOREVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 2d 17h 40min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKIChoose
|
Transfer timefrom 5h 14min
|
Total travel timefrom 2d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
CHUNAChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 2d 17h 55min
|Choose
|
Transfer station
BRATSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 2d 17h 10min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 2d 18h 37min
|Choose
|
Transfer station
VIDIMChoose
|
Transfer timefrom 4h 32min
|
Total travel timefrom 2d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 2d 18h 31min
|Choose