|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 3d 23h 26min
|
Transfer station
PERM
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 4d 19h 52min
|
Transfer station
ANZHERSKAYA
|
Transfer timefrom 13h 8min
|
Total travel timefrom 4d 12h 36min
|
Transfer station
YURGA
|
Transfer timefrom 13h 42min
|
Total travel timefrom 4d 12h 2min
|
Transfer station
TAYGA
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 4d 12h 5min
|
Transfer station
KRASNOYARSK
|
Transfer timefrom 14h 1min
|
Total travel timefrom 4d 11h 43min
|
Transfer station
MARIINSK
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 4d 11h 59min
|
Transfer station
TYAZHIN
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 4d 12h 30min
|
Transfer station
BOGOTOL
|
Transfer timefrom 13h 13min
|
Total travel timefrom 4d 12h 31min
|
Transfer station
ACHINSK
|
Transfer timefrom 13h 15min
|
Total travel timefrom 4d 12h 29min
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 4d 11h 50min
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer timefrom 13h 42min
|
Total travel timefrom 4d 12h 2min
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 14h 10min
|
Total travel timefrom 4d 11h 34min
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOYE
|
Transfer timefrom 13h 34min
|
Total travel timefrom 4d 12h 10min
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 4d 12h 22min
