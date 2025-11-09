|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer timefrom 1h 31min
Total travel timefrom 15h 28min
Transfer station
YURGA
Transfer timefrom 11h 49min
Total travel timefrom 22h 37min
Transfer station
BARNAUL
Transfer timefrom 3h 55min
Total travel timefrom 23h 8min
Transfer station
ALTAYSKAYA
Transfer timefrom 17h 6min
Total travel timefrom 22h 18min
Transfer station
YASHKINO
Transfer timefrom 10h 24min
Total travel timefrom 1d 2min
Transfer station
MOSHKOVO
Transfer timefrom 2h 31min
Total travel timefrom 19h 34min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer timefrom 16h 6min
Total travel timefrom 23h 51min
