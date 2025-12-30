|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 17h 52min
|
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 2d 18h 36min
|
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 2d 19h 39min
|
|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 2d 19h 26min
|
|
Transfer station
DRUZHININO
|
Transfer timefrom 10h 36min
|
Total travel timefrom 2d 20h 51min
|
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
|
Transfer timefrom 21h 34min
|
Total travel timefrom 2d 20h 20min
|
|
Transfer station
VLADIMIR
|
Transfer timefrom 21h 44min
|
Total travel timefrom 2d 20h 10min
|
|
Transfer station
KOVROV 1
|
Transfer timefrom 21h 19min
|
Total travel timefrom 2d 20h 35min
|
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
|
Transfer timefrom 8h 54min
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|
|
Transfer station
AGRYZ
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 2d 21h 42min
|
|
Transfer station
YANAUL
|
Transfer timefrom 9h 54min
|
Total travel timefrom 2d 21h 33min
|
|
Transfer station
SARAPUL
|
Transfer timefrom 9h 41min
|
Total travel timefrom 2d 21h 46min
|
|
Transfer station
CHERNUSHKA
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 2d 21h 27min
|
|
Transfer station
KRASNOUFIMSK
|
Transfer timefrom 10h 7min
|
Total travel timefrom 2d 21h 20min
|
|
Transfer station
KAZAN
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 2d 22h 22min
|