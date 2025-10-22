|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 11h 27min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 1d 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 16h 30min
|
Total travel timefrom 1d 11h 41min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 4min
|
Total travel timefrom 1d 10h 7min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 17h 25min
|
Total travel timefrom 1d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 21h 43min
|
Total travel timefrom 1d 11h 40min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 19h 29min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 21h 41min
|
Total travel timefrom 1d 11h 42min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 18h 3min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 1d 16h 5min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZOVETSChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 17h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 19h 27min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 1d 17h 13min
|Choose