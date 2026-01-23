FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KANSK-ENISEYSKIY - KUZNETSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 3d 6h 53min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 10h 18min
Total travel time
from 2d 21h 3min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 2d 18h 19min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 6h 34min
Total travel time
from 2d 22h 13min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 4h 56min
Total travel time
from 3d 19min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 11h 9min
Total travel time
from 2d 20h 24min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 4h 41min
Total travel time
from 3d 45min		 Choose
Transfer station
SHUMIHA
Choose
Transfer time
from 23h 18min
Total travel time
from 2d 20h 46min		 Choose
Transfer station
PETROPAVLOVSK
Choose
Transfer time
from 22h 58min
Total travel time
from 2d 21h 6min		 Choose
Transfer station
MAKUSHINO
Choose
Transfer time
from 22h 22min
Total travel time
from 2d 20h 51min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 23h 35min
Total travel time
from 2d 17h 8min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 14min
Total travel time
from 2d 17h 15min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 12h 12min
Total travel time
from 2d 20h 41min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 11h 21min
Total travel time
from 2d 21h 32min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 11h 17min
Total travel time
from 2d 21h 36min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 11h 28min
Total travel time
from 2d 21h 25min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 21h 24min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 11h 41min
Total travel time
from 2d 21h 12min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 21h 24min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 10h 46min
Total travel time
from 2d 22h 7min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 10h 21min
Total travel time
from 3d 6h 19min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 11h 35min
Total travel time
from 2d 21h 18min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 2d 22h 19min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 2d 22h 19min		 Choose
Transfer station
SHCHUCHE
Choose
Transfer time
from 23h 26min
Total travel time
from 2d 20h 55min		 Choose
Transfer station
PETUHOVO
Choose
Transfer time
from 22h 35min
Total travel time
from 2d 21h 46min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 10h 39min
Total travel time
from 2d 22h 14min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 10h 36min
Total travel time
from 2d 22h 17min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 2d 22h 19min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 2d 22h 19min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 10h 46min
Total travel time
from 2d 22h 7min		 Choose
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 23h 12min
Total travel time
from 2d 21h 9min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 23h 42min
Total travel time
from 2d 17h 1min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 22h 50min
Total travel time
from 2d 21h 31min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 4min
Total travel time
from 2d 21h 17min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 23h 48min
Total travel time
from 2d 20h 33min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 50min
Total travel time
from 2d 20h 31min		 Choose
Transfer station
ISILKUL
Choose
Transfer time
from 23h 18min
Total travel time
from 2d 21h 3min		 Choose
