|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHITAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 2d 12h 11min
|Choose
|
Transfer station
HABAROVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 2d 5h 1min
|Choose
|
Transfer station
BIKINChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 2d 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
VYAZEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 2d 6h 20min
|Choose
|
Transfer station
DALNERECHENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 2d 6h 53min
|Choose
|
Transfer station
RUZHINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 2d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
SIBIRTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 7h 18min
|Choose
|
Transfer station
SPASSK-DALNIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 2d 7h 8min
|Choose
|
Transfer station
UGOLNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 7h 45min
|Choose
|
Transfer station
USSURIYSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 2d 7h 17min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 4d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 3d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
SHMAKOVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 2d 7h 19min
|Choose